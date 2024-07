Ślub Angeliny Jolie i Brada Pitta był jednym z najgłośniejszych wydarzeń minionego roku. O tym, że aktorka para pobrała się po kilku latach wolnego związku rozpisywały się wszystkie media. Dopiero po czasie okazało się, że gwiazdy już miały za sobą jedną ceremonię. Zobacz: Jolie i Pitt byli już małżeństwem przed ślubem we Francji! Zdradzili kulisy pierwszej ceremonii

Zanim jednak zakochani osiągnęli pełną stabilizację musieli zmierzyć się z kilkoma problemami. Szczególnie trudne były dla ich związku początki znajomości, kiedy aktor związany był jeszcze ze swoją poprzednią żoną, Jennifer Aniston. Decyzja o ich rozstaniu, jaką podjął była szokująca dla wszystkich, a Aniston długo nie mogła się z tym pogodzić. Zresztą do tej pory nie do końca jej się to udało. Dlatego też wielkim zaskoczeniem był fakt, że obie partnerki Pitta, była i obecna, pojawiły się na tej samej imprezie- Critics Choice Awards.

Jak zauważył amerykański portal tmz.com panie zostały posadzone jak najdalej od siebie, więc nie było możliwości, żeby na siebie wpadły. To pierwsza taka gala od wielu lat, na której pojawiły się obie aktorki, więc emocje były jeszcze większe.

