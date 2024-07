Ślub Angeliny Jolie i Brada Pitta w 2014 roku we Francji był jednym z najważniejszych wydarzeń w show-biznesie, o którym mówił cały świat. Aktorska para pobrała się po kilkunastu latach wolnego związku. Głównym powodem takiej decyzji były dzieci. Przypomnijmy: Brad Pitt pierwszy raz o ślubie z Angeliną. Zdradził prawdziwe powody ich małżeństwa

Okazuje się jednak, że ślub we Francji był drugim ślubem pary. Wcześniej Angelina i Brad pobrali się w Kalifornii. We włoskim magazynie "Donna" przyznała, że jako Amerykanie nie mogli pobrać się w Europie. Opowiedziała również o mało romantycznych okolicznościach pierwszej ceremonii, o której jak zwykle nie wiedział nikt:

Przed weselem we Francji Brad i ja byliśmy już małżeństwem. Wzięliśmy ślub w Kalifornii. Jako Amerykanie, nie moglibyśmy pobrać się legalnie we Francji. Jednego dnia powiedziałam do Brada: "Spotkamy się o 4:30 popołudniu?" Zadzwoniłam do sędziego pokoju i podpisaliśmy odpowiednie dokument - przyznaje