Plejada gwiazd pojawiła się na urodzinach Jennifer Aniston, która skończyła 50 lat. Jednak oczy wszystkich i tak były zwrócone w jednym kierunku. Okazuje się, że na urodzinach aktorki pojawił się jej były mąż, Brad Pitt. I choć o tym, że Brad i Jennifer znów mają kontakt mówiło się już od kilku miesięcy, nikt nie spodziewał się, że aktor wpadnie na urodziny swojej ex. Aktor robił wszystko, żeby nie być sfotografowanym przez paparazzi, ale do mediów i tak trafiły zdjęcia, jak Brad wychodzi z auta i wchodzi prosto do Sunset Tower w Los Angeles, gdzie Jennifer zorganizowała swoje urodziny. Jego obecność na imprezie potwierdzają liczni świadkowie. Jakie teraz łączą ich relacje? Zobacz kolejny slajd!

