Aneta Zając nie raz udowodniła, że jest mamą na medal, a jej synowie ze związku z Mikołajem Krawczykiem, 4-letnie bliźniaki Robert i Michał, są dla niej najważniejsi. Po wakacjach chłopcy wrócili do przedszkola na warszawskim Wilanowie, ale aktorka zadbała, by przez pierwsze tygodnie nauki być jak najbliżej dzieci. Gwiazda „Pierwszej miłości” zaplanowała swój wrześniowy grafik tak, by jak najrzadziej jeździć do Wrocławia, gdzie powstają zdjęcia do serialu. Powód? Aneta przynajmniej przez pierwsze dni chciała osobiście odprowadzać i odbierać chłopców z przedszkola. Jak dowiedziało się „Party” gwiazda bardzo starannie wybrała miejsce, gdzie będą kształcić się jej synowie.

– Specjalnie wybrała dla nich placówkę, w której nie ma zbyt wielu zajęć dodatkowych. Zależało jej, by Robert i Michał uczyli się przez zabawę, także w języku angielskim, i rozwijali swoje pasje – zdradza znajoma Zając.

Czy wy, podobnie jak Aneta Zając, też uważacie, że nadmiar zajęć dodatkowych w przedszkolach nie jest najlepszym pomysłem?

