1 z 8

Aneta Zając jako młoda mama pojawiła się na otwarciu sklepu 5-10-15. Dawno nie widzieliśmy jej na salonach, dlatego można uznać to jako jej wielki powrót! Aneta Zając założyła klasyczne szare jeansy, dobrała do nich biały t-shirt i czarne obszerne kimono, którym zasłoniła większość swojego ciała. I to zastanowiło nas najbardziej...

Niektórzy twierdzą, że Zając w ostatnim czasie nieco przybrała na wadze. Wszystko w związku z jej problemami z tarczycą, co wiąże się z przyjmowaniem leków z hormonami.

Mimo dodatkowych kilogramów, naszym zdaniem Aneta Zając wygląda bosko! Widać, że radzi sobie na co dzień z chorobą, a zdrowie jest najważniejsze! Zobaczcie więcej jej zdjęć z eventu w naszej galerii.

Zobacz też: "Gwiazdorzenie nie popłaca" Niepokojące zdjęcie pobitej Anety Zając. Ktoś jej wyrządził krzywdę?

Więcej: Klaudia Halejcio o konflikcie Zając i Krawczyka! Kogo popiera w sporze o alimenty?