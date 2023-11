Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk nie dogadują się w sprawie alimentów na ich dwójkę synów - Roberta i Michała, którzy mają już 7 lat. Aktor jakiś czas temu chciał zmniejszenia alimentów, na co Aneta Zając się nie zgodziła. Sprawa trafiła do sądu. "Fakt" zapytał Klaudię Halejcio, koleżankę Zając z planu, czy gwiazda przeżywa ten fakt i dzieli się problemami z innymi. Gwiazda opowiedziała o swoich przemyśleniach na ten temat.

Ja bardzo cenię Anetę za to, że ona nigdy nie mówi o swoich rzeczach prywatnych, które są złe. Bardzo to trzyma wszystko dla siebie. I nigdy nie oczerniała Mikołaja. Naprawdę, mam za to ogromny szacunek do niej [...] Nikt nie wie, co tam się dzieje.

Wiem, że jest wspaniałą mamą, z fajnymi chłopcami, widzę jak się poświęca. Ile czasu im daje. Mieszkamy niedaleko, więc widzę jaką są miłością dla niej. Ona jest idealną, perfekcyjną mamą. Za którą mocno trzymam kciuki - powiedziała Faktowi24 Klaudia Halejcio.