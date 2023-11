Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk rozstali się rok po tym, jak na świecie pojawili się ich synowie. Robert i Michał od lat są tematem sporu rodziców. Chodzi oczywiście o alimenty i czas, który ojciec chciałby spędzać z 9-latkami.

Wojna trwa od lat - Mikołaj Krawczyk zgłosił się teraz do sądu, a głos w sprawie zabrała Anna Borkowska, radca prawny Krawczyka:

To podobno nie koniec sądowej batalii. Mikołaj Krawczyk zarzuca Anecie, że źle dysponuje pieniędzmi, które od niego dostaje.

Mój klient jest zdeterminowany, bo chce być obecny w życiu swoich dzieci, a tymczasem musi walczyć o każdy dodatkowy dzień, o każdą dodatkową godzinę spędzoną z nimi. To, co ukazuje się w mediach na jego temat, że nie płaci alimentów i nie chce zajmować się synami to brednie - dodaje Borkowska.