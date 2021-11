Aneta Zając przeszła niesamowitą metamorfozę! Po niedawnej figurze nie ma śladu

Aneta Zając odnalazła swoje szczęście u boku byłego partnera Anny Wendzikowskiej? Gwiazda "Pierwszej miłości" przez kilka ostatnich lat była singielką, jednak w grudniu ubiegłego roku w mediach pojawiły się pierwsze informacje, że serce aktorki jest zajęte. Magazyn "Flesz" donosił wówczas, że Aneta Zając spotyka się z wokalistą zespołu AudioFeels, Patrykiem Ignaczakiem! Co połączyło Anetę Zając i Patryka Ignaczaka? Aneta Zając blisko 6 lat temu rozstała się z ojcem jej dzieci, Mikołajem Krawczykiem. Aktorka bardzo długo samotnie wychowywała synów, ale teraz wszystko wskazuje na to, że aktorka znów jest zakochana. Patryk jest troskliwy, odpowiedzialny i uczuciowy. Aneta przy nim odżyła, poczuła się bezpiecznie i jest szczęśliwa. Świetnie się rozumieją, łączy ich wiele pasji, oboje cenią sobie zdrową kuchnię. Wiedzą też, co to znaczy być samotnym rodzicem. Anecie imponuje fakt, że Patryk doskonale radzi sobie w roli taty trzyletniej Kornelii - donosi informator jednego z magazynów. Para do tej pory nie skomentowała medialnych doniesień na swój temat. Aneta Zając i Patryk Ignaczak nie publikują również wspólnych zdjęć w sieci. Jakiś czas temu mogliśmy zobaczyć jednak, że na ich profilach na portalu społecznościowym pojawiły się identyczne fotki ze spaceru po lesie. Myślicie, że Aneta Zając i Patryk Ignaczak kiedyś skomentują plotki o ich uczuciu? Zobacz także: "Gwiazdorzenie nie popłaca" Niepokojące zdjęcie pobitej Anety Zając. Ktoś jej wyrządził krzywdę? Aneta Zając do tej pory nie potwierdziła medialnych doniesień o nowym związku. Wszystko wskazuje na to, że Aneta Zając znów jest zakochana