Aneta Zając znów schudła?! Na najnowszych zdjęciach aż trudno ją rozpoznać

Aneta Zając pochwaliła się w sieci nowymi zdjęciami i trzeba przyznać, że trudno oderwać od nich wzrok! Gwiazda wygląda zjawiskowo i wiele wskazuje na to, że znów zeszczuplała. Chudziutkie nóżki, smukła twarz, - aktorka olśniła wszystkich. Komplementom na jej instagramowym profilu nie ma końca. Zobaczcie sami, jak dziś wygląda gwiazda!

Aneta Zając zachwyca szczupłą figurą

Aneta Zając należy do grona gwiazd, które raczej stronią od regularnego pozowania na ściankach i celebryckich imprez. Nie oznacza to jednak, że nie wiadomo, co słychać u gwiazdy, bo na szczęście aktorka jest bardzo aktywna na Instagramie i to właśnie tam fani na bieżąco śledzą jej losy. Jak wiadomo, Aneta Zając dzięki zdrowej diecie i aktywności fizycznej, sporo schudła i dla wielu internautów, stała się prawdziwą inspiracją.

Na Instagramie gwiazdy właśnie pojawiły się nowe zdjęcia, które wprawiły fanów w zachwyt. Aneta Zając pozuje na nich na tle jeziora i zachwyca swoją szczupłą figurą! Tylko spójrzcie na jej szczuplutkie nóżki i smukłą twarz. Wygląda na to, że w ostatnim czasie, gwieździe znów ubyło kilka kilogramów.

Instagram/Aneta Zając

Fani w komentarzach pod postem, zostawili aktorce mnóstwo komplementów.

- Pani Aneto wygląda Pani świetnie. Pozdrawiam serdecznie 🥰 - Piękna kobieta i piękne widoki!!! bomba❤️❤️❤️😍😍😍🔥🔥🔥👏👏👏!!! - Anetko ślicznie wyglądasz 🔥😍💫. Miłego tygodnia 🌹🌹🌹 - piszą fani.

Instagram/Aneta Zając

Metamorfoza aktorki wciąż robi ogromne wrażenie. Sami spójrzcie jak duża jest różnica! Oczywiście Aneta Zając zawsze wyglądała pięknie, jednak widać, że teraz tryska jeszcze większą energią i optymizmem. Poniżej zdjęcie aktorki sprzed metamorfozy.