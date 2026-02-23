Mirosław Krawczyk nie żyje. Legendarny aktor, związany z gdańską sceną przez ponad cztery dekady, odszedł w wieku 72 lat. Informację o śmierci artysty przekazali jego przyjaciele z teatru. "Mirku, na scenie oczarowywałeś szczerością, a my zapamiętamy Cię jako kolegę o wielkim sercu"- napisano na oficjalnym profilu Teatru Wybrzeże. Teraz do opinii publicznej dotarło jeszcze jedno, wyjątkowo poruszające pożegnanie. Aneta Zając, aktorka znana z serialu "Pierwsza miłość", a prywatnie matka wnuków Mirosława Krawczyka, podzieliła się niezwykłym zdjęciem. Padły poruszające słowa.

Wzruszające pożegnanie Mirosława Krawczyka przez Anetę Zając

Mirosław Krawczyk, aktor, prywatnie był mężem Marii Mielnikow, z którą doczekał się dwójki dzieci Magdaleny i Mikołaja, a od 15 lat był też dziadkiem Roberta i Michała, synów Anety Zając i Mikołaja Krawczyka. Nagła śmierć Mirosława Krawczyka poruszyła nie tylko środowisko artystyczne, ale i fanów aktora. Ogromne emocje wzbudził wpis Anety Zając, która w wyjątkowy sposób zdecydowała się pożegnać dziadka swoich synów.

Gwiazda "Pierwszej miłości" opublikowała na Instastory fotografię wykonaną w Gdańsku i podpisała ją dwoma prostymi, ale rozdzierającymi serce słowami:

Dziadek Mirek

Na zdjęciu widać Mirosława Krawczyka z bliźniakami: Robertem i Michałem, synami Anety Zając. Widać, że wnuki chętnie odwiedzały swojego dziadka w Gdańsku.

Ostatnie lata Mirosława Krawczyka

Mirosław Krawczyk przyszedł na świat 7 grudnia 1953 roku w Olkuszu. Po studiach aktorskich w Krakowie rozpoczął karierę na deskach Teatru Śląskiego, gdzie występował przez 8 lat. Najbardziej jednak związany był z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, gdzie grał przez ponad czterdzieści lat, aż do śmierci.

Aktor był znany z wielu popularnych produkcji telewizyjnych i filmowych. Widzowie pamiętają go z ról w "Awanturze o Basię", "Czarnym czwartku", "Sąsiadach", "Lokatorach" czy serialu "Na Wspólnej". Ostatni raz pojawił się na ekranie w 2015 roku w filmie "Disco Polo".

To właśnie w Gdańsku, w rodzinnym gronie, powstała fotografia opublikowana przez Anetę Zając, zdjęcie będące symbolicznym pożegnaniem i podziękowaniem za obecność dziadka w życiu wnuków.

Zobacz także:

Instagram @aneta-zając-official