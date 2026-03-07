Aneta Zając, aktorka znana z roli Marysi w serialu "Pierwsza miłość", stworzyła dla siebie i swoich synów we Wrocławiu wyjątkową, minimalistyczną przestrzeń. Dominują tu jasne barwy, szczególnie beże, biel oraz naturalne drewno. Mieszkanie jest przemyślane w każdym detalu, co widać już po pierwszym spojrzeniu na przestronne i nowoczesne wnętrza. Charakterystycznym elementem są rośliny doniczkowe obecne w każdym pomieszczeniu, które nadają wnętrzu świeżości i przytulności.

Kuchnia Anety Zając to miejsce dla fanów gotowania

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc jest kuchnia Anety Zając. To właśnie tu aktorka spędza dużo czasu z synami, przygotowując posiłki. Meble kuchenne zostały wykonane w jasnym, kremowym kolorze z połyskiem, a całość podkreśla elegancki beż. Blat jest nieco ciemniejszy, spójny ze zlewem, natomiast sprzęty AGD mają stalowe lub czarne wykończenia. Mimo minimalistycznej stylistyki, nie brakuje tu praktycznych i osobistych dodatków.

Minimalizm i jasne barwy w mieszkaniu Anety Zając

Salon Anety Zając jest utrzymany w jasnych kolorach, łącząc wygodę z elegancją. Sercem tej przestrzeni jest duża, beżowa kanapa i stół, przy którym aktorka spędza czas z synami. Dopełnieniem jest niebieski fotel, który stanowi ciekawy akcent kolorystyczny, a także pianino, podkreślające muzyczne pasje właścicielki. Wszystkie elementy tworzą harmonijną całość, a miękkie poduszki, subtelne zasłony i dekoracyjne dodatki sprawiają, że wnętrze jest wyjątkowo przytulne i zachęca do odpoczynku.

Niezwykłym atutem mieszkania Anety Zając jest przestronny taras z podłogą z ciemnego drewna. To miejsce urządzone z myślą o odpoczynku na świeżym powietrzu, gdzie ustawiono huśtawkę, rattanowy fotel, drewniany stolik oraz liczne donice z kwiatami. Widać, że aktorka uwielbia zieleń.

