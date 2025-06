Aneta Zając opublikowała zdjęcia i zaskoczyła nową, jeszcze bardziej odmienioną wersją. Okazuje się, że gwiazda "Pierwszej miłości" jeszcze bardziej schudła i zupełnie nie przypomina siebie sprzed kilku miesięcy. Internautki są naprawdę zaskoczone, bo utrata tylu dodatkowych kilogramów nie jest łatwa. W komentarzach pojawiły się zaskakujące sugestie. Tak teraz wygląda Aneta Zając!

Aneta Zając od lat zmaga się z chorobą Hashimoto – autoimmunologicznym schorzeniem tarczycy, które często powoduje wahania wagi i spowolnienie metabolizmu. Mimo trudności związanych z tą dolegliwością, aktorka nie poddała się i postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. To właśnie problemy zdrowotne zmotywowały ją do rozpoczęcia pracy nad sobą.

Marzec 2025 vs. styczeń 2025. Dwa zdjęcia – ta sama postać, ten sam serial… ale ja – trochę inna. Patrzę na siebie ze stycznia i mam ochotę mocno przytulić tamtą Anetę. Podziękować, że znalazła w sobie siłę, by zrobić potrzebne badania, poszukać specjalistów i zawalczyć o siebie. Dzięki niej dziś jestem tu, gdzie jestem. Odpowiednia diagnoza i wsparcie bliskich, rodziny i przyjaciół, potrafi dać ogromną siłę. Tego dzisiaj jestem pewna i za to jestem ogromnie wdzięczna

- napisała na Instagramie w marcu Aneta Zając