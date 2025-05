Wielka metamorfoza Anety Zając. Zdradziła smutne kulisy: "To ciągnie w dół"

Aneta Zając zachwyca nową sylwetką. Aktorka, znana z serialu "Pierwsza miłość", przeszła spektakularną metamorfozę w zaledwie dwa miesiące. Schudła, poprawiła swoje zdrowie, a teraz zdradziła przed naszą kamerą, co było dla niej największą motywacją do zmiany swojej sylwetki. To była dla niej ciężka droga.