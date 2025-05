Aneta Zając zdobyła popularność przede wszystkim za sprawą serialu "Pierwsza miłość", w którym gra od lat jedną z czołowych postaci. Aktorka przyzwyczaiła fanów do tego, że raczej sporadycznie bryluje na imprezach branżowych i niechętnie opowiada o życiu prywatnym. Mimo to ostatnio wylądowała na świeczniku i stała się tematem wielu dyskusji. Przyczyniła się do tego spektakularna zmiana, jaką przeszła. Czy jest to zasługa wyłącznie diety?

Aneta Zając zdradza, jaki sport pomaga jej zachować szczupłą sylwetkę

Ostatnimi czasy sporym echem w mediach odbiła się metamorfoza Anety Zając, która zmieniła się nie do poznania w zaledwie dwa miesiące. Jak się okazało, zrzucić zbędne kilogramy pomogły jej liczne konsultacje z lekarzami oraz dietetykami. Aktorka postanowiła zadbać nie tylko o to, co je, ale i o swoje zdrowie.

Patrzę na siebie ze stycznia i mam ochotę mocno przytulić tamtą Anetę. Podziękować, że znalazła w sobie siłę, by zrobić potrzebne badania, poszukać specjalistów i zawalczyć o siebie wyznała.

Badania i właściwa dieta to jednak tylko część sukcesu. Duży wpływ na tak spektakularną metamorfozę ma również aktywność fizyczna, której Aneta Zając regularnie się poddaje. W rozmowie z naszą reporterką zdradziła, że pokochała łyżwiarstwo figurowe, ale i pilates.

Chodzę na pilates, w sumie to od dwóch lat już. Tak się bardzo wkręciłam, ale ostatnio tak jakoś bardziej intensywnie ćwiczę

To nadal nie wszystko. Aneta Zając wyznała, co jeszcze robi, by utrzymać formę. Obejrzyj wideo i przekonaj się, co powiedziała.

Aneta Zając zachwyca metamorfozą! Efekty pilatesu mówią same za siebie

