Aneta Zając, aktorka znana przede wszystkim z roli w serialu "Pierwsza miłość", jakiś czas temu mocno zaskoczyła swoją spektakularną przemianą. Gwiazda Polsatu nie ukrywała, że przeszła długą drogę, zanim zdecydowała się zawalczyć o swoje zdrowie i wygląd. W ciągu ostatnich miesięcy Aneta Zając zmieniła się nie do poznania i otwarcie mówi o swojej metamorfozie. Teraz jednak zdecydowała się ostrzec swoje fanki przed jedną rzeczą. O tym do tej pory nie mówiła!

Co pomogło Anecie Zając osiągnąć wymarzoną sylwetkę?

Aneta Zając od dawna jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, ale od czasu swojej wielkiej przemiany jeszcze częściej publikuje nowe zdjęcia i pokazuje, co je na co dzień. Aktorka nie tylko zdecydowała się na zdrową i zbilansowaną dietę, ale i włączyła do swojego codziennego grafiku aktywność sportową. Aneta Zając nie ukrywa, że w jej przypadku zbawienny wpływ na figurę miał m.in pilates, który dosłownie pokochała.

Gwiazda "Pierwszej miłości" już wielokrotnie mówiła o sekrecie swojej metamorfozy, a teraz w wywiadzie dla "Faktu" poruszyła ten temat po raz kolejny i podkreśla, że inaczej patrzy na jedzenie i nie zajada już emocji, a jej wybory są przemyślane. Wcześniej często sięgała po jedzenie z przyzwyczajenia nawet jeśli nie była głodna. Właśnie to zachowanie utrudniało jej osiągnięcie wymarzonej figury.

Przede wszystkim słucham swojego organizmu. Staram się jeść mądrze i z umiarem, a nie z emocji. Zdarzało mi się sięgać po jedzenie 'z przyzwyczajenia' czy dla poprawy nastroju, mimo że wcale nie byłam głodna. Teraz bardziej się temu przyglądam powiedziała Aneta Zając w wywiadzie dla 'Faktu'

Aktorka stawia dziś na zbilansowaną dietę i regularną aktywność fizyczną.

Mam zbilansowaną dietę, regularnie ćwiczę i znalazłam w sporcie ogromną przyjemność. To daje mi nie tylko lepsze samopoczucie, ale też wewnętrzną równowagę - podkreśla aktorka

Dlaczego Aneta Zając skorzystała z pomocy specjalistów?

Zając przyznała, że przez długi czas próbowała walczyć z nadwagą samodzielnie i stosowała detoksy, diety eliminacyjne i eksperymentowała z kolejnymi poradami. W końcu przyszedł czas na poproszenie o pomoc specjalistów i to okazało się kluczem to wielkiej zmiany, jaką przeszła.

Przełomem był moment, w którym przyznałam przed samą sobą, że nie dam rady sama. Ciągłe eksperymentowanie z dietami, detoksami czy eliminacjami nie przynosiło efektu, a wręcz szkodziło

Aneta Zając przestrzega inne kobiety przed jednym!

W swojej szczerej opowieści Aneta Zając nie tylko zdradziła, jak schudła, ale również zaapelowała do kobiet, które rozważają podobną przemianę. Ostrzegła przed bezrefleksyjnym korzystaniem z porad publikowanych w internecie.

I naprawdę przestrzegam przed ślepym podążaniem za poradami z Internetu - można sobie nimi bardziej zaszkodzić niż pomóc. Warto zacząć od podstaw: badań, konsultacji lekarskich, rozmowy ze specjalistami. Świadome podejście do zdrowia to najlepszy prezent, jaki można sobie dać - mówi wprost Aneta Zając

Też jesteście pod wrażeniem metamorfozy Anety Zając?

Aneta Zając pokazała efekty metamorfozy fot. Instagram aneta_zajac_official

Aneta Zając metamorfoza fot. Instagram @aneta_zajac_official