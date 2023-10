Andziaks w rozmowie z reporterką Party.pl zdradziła, jak przygotowuje się do swojego ślubu! Popularna YouTuberka zaręczyła się ze swoim partnerem już w 2020 roku, a teraz para zdecydowała się powiedzieć sobie "tak". Ślub Andziaks i Luki ma się odbyć już w lipcu, a to oznacza, że zakochani rozpoczęli już przygotowania do uroczystości. Zapytaliśmy popularną Youtuberkę, ile osób pojawi się na ślubie i czy na weselu zagra dj czy zespół muzyczny. Wiemy też, czy Angelika Zając ma już wybraną suknię ślubną!

- Moje druhny jedynie i moja mama widziały suknię - powiedziała nam Andziaks - Tak to sobie wymarzyłam, ja będę szła, a on mnie zobaczy w tej sukni - dodała.

Co jeszcze o przygotowaniach do ślubu powiedziała nam Andziaks? Zobaczcie nasze wideo powyżej, aby dowiedzieć się szczegółów!

