Andrzej Piaseczny tydzień temu przeraził wszystkich, gdy opublikował nagranie ze szpitala na którym, podłączony do aparatury wspomagającej oddychanie, ledwo mówił. Okazało się, że artysta ciężko przechodzi zakażenie koronawirusem. Nagranie wzbudziło wiele emocji, ale także kontrowersji. Na szczęście, jest już po wszystkim. Muzyk zameldował się ze swojego domu i podzielił się przemyśleniami po chorobie. Jak zaznaczył, na wszystko teraz patrzy inaczej!

Andrzej Piaseczny opublikował pierwsze zdjęcie po powrocie ze szpitala! Jak się czuje?

Andrzej przyznał, że zakażenie koronawirusem przechodził bardzo nietypowo. Przez pierwsze 9 dni miał zaledwie lekkie objawy, 10 zaś musiał trafić do szpitala. Muzyk w wydanym w niedzielę oświadczeniu przyznał, że koronawirus dał mu mocno w kość, a zaraził się od kogoś z rodziny, kto chorował bezobjawowo. Piasek opublikował więc pierwsze zdjęcie z domu nie bez zadumy. Trudne doświadczenia ostatniego tygodnia zmusiły go do przemyśleń:

Czasem coś w drodze naszego życia zupełnie niespodziewanie zmienia perspektywę. Poranna herbata po powrocie do domu smakuje inaczej...

#wdomu #wsobie #wgłowie #wzamyśleniu #wzdrowiu - napisał na swoim Instagramie.

Muzyk na zdjęciu wygląda naprawdę dobrze. Wiadomo, że jest zmęczony chorobą, ale wygląda na to, że wszystko idzie ku lepszemu. Fani też są takiego zdania i w komentarzach piszą:

Uff ❤️ Do zobaczenia na tej drodze Życia ☀️

Zdrowia! Andrzeju kochany, dobrze, że smakuje! To wspaniały znak! Zdrówka😘 Dobrze że jesteś zpowrotem ..... 3maj się mocno !!!! Ooo jak miło cię widzieć bez tych rurek 😉 szybkiego powrotu do zdrowia ❤️ Kurczę, nawet Pan nie wie jak bardzo się cieszę, że Pana widzę w lepszym stanie 👏🤗🙂 Pana widok z herbatą „zrobił mi dziś dzień” 😋 Tak trzymać!!!

Andrzej Piaseczny w trakcie swojego pobytu w szpitalu był krytykowany przez niektóre gwiazdy. Jak na razie artysta jeszcze nie odniósł się do krytycznych słów na temat jego nagrania ze szpitala. Wszystko wskazuje na to, że raczej się do nich nie odniesie.

Andrzej Piaseczny w końcu zameldował się ze swojego domu!

Muzyk jeszcze tydzień temu przebywał w szpitalu i oddychał za pomocą aparatury.