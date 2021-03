Gwiazdy wspierają chorego Andrzeja Piasecznego. "Zdrowia Bracie"

Wstrząsające nagranie Andrzeja Piasecznego, który choruje na koronawirusa zszokowało jego fanów oraz znajomych. Artysta nagrał apel ze szpitala, na którym widać, że ciężko przechodzi zakażenie, a trudność sprawia mu nawet mówienie. Andrzej Piaseczny wyznał, że z koronawirusem zmaga się już 10 dzień, jednak jego stan jest na tyle poważny, że musiał poddać się hospitalizacji. Pod jego nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Komentują je również jego przyjaciele z branży.

Gwiazdy martwią się o stan zdrowia Andrzeja Piasecznego. Artysta ma koronawirusa

Andrzej Piaseczny z powodu koronawirusa trafił do szpitala. Niestety na nagraniu, które opublikował w swoich mediach społecznościowych widać, że jego stan jest naprawdę poważny. Juror "The Voice Senior" jest podłączony do aparatury, jednak wciąż trudno mu złapać oddech. Ma również ogromne trudności z mówieniem. Po 10 dniach zmagania się z koronawirusem musiał poddać się hospitalizacji. Na Instagramie zaapelował do internautów o to, aby nie lekceważyli niebezpieczeństwa i stosowali się do obostrzeń:

Wolałbym się w tym stanie w ogóle nie pokazywać. Wiem, że jest jeszcze wielu ludzi, którzy dosłownie mają w nosie to co z nami może się wydarzyć. Też myślałem, że przejdę to wszystko spacerkiem, ale po 10 dniach chorowania, musiałem się znaleźć tutaj - mówił.

Poważny stan zdrowia Andrzeja Piasecznego zmartwił nie tylko jego fanów ale również znajomych z branży, którzy pod szokującym nagraniem zostawili słowa wsparcia i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia:

- Andrzeju Dziękuję, że nagrałeś to wideo. Dużo siły, zdrowiej i wracaj do nas❤️ - napisała Marta Manowska z "Rolnik szuka żony"

- Zdrowia!!!🍀🍀🍀🔥🔥🔥❤❤❤ - napisała Cleo

- Andrzeju, trzymaj się❤️ - dodała Beata Tadla

- Zdrowia przyjacielu ❤️ - napisał Michał Baryza z "Top Model"

- Zdrowia Bracie 🤍✨🍀🙏🏼 - napisał Baron

- Andrzej zdrowia, bardzo dużo zdrowia💪❤️ Moc najlepszych myśli Ci wysyłam Brachu - dodał Tomasz Kammel

Z niecierpliwością czekamy na dalsze informacje w sprawie zdrowia Andrzeja Piasecznego i podobnie jak jego fani, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

