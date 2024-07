Andrzej Duda skomentował mecz Polska-Armenia. Wczorajsze spotkanie na Stadionie Narodowym w Warszawie przyniosło nam ogromne emocje! Reprezentacja Polski po zaciętej grze pokonała swojego przeciwnika 2:1. Decydującą bramkę, w ostatniej akcji meczu, zdobył Robert Lewandowski. Piękny gol Roberta w 95. minucie meczu zachwycił naszego prezydenta, który kibicował w tłumie fanów na Stadionie Narodowym w Warszawie. Andrzej Duda w rozmowie z Polsat Sport przyznał, że mecz Polska-Armenia był prawdziwym horrorem.

Horror przeżyliśmy dzisiaj, to trzeba sobie jasno powiedzieć, ale cóż mecz jest wygrany, nie będę narzekał. Mogę powiedzieć tylko jedno Robert Lewandowski! - zaśpiewał prezydent. Ale powiedzmy to otwarcie, to nie był najlepszy mecz polskiej reprezentacji, ale na szczęście wygraliśmy ten mecz.