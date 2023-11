3 z 5

Andrzej Duda uczestnicząc w debacie Zgromadzenia Ogólnego ONZ, podziękował za wybór Polski do Rady Bezpieczeństwa ONZ i zapowiedział, że Polska wniesie do instytucji wartości takie, jak: respekt dla prawa międzynarodowego oraz przywiązanie do wolności.

Prezydent spotkał się także z Donaldem Trumpem i Melanią Trump. O czym rozmawiali?

