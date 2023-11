Andrzej i Agata Dudowie pojawili się na Inauguracji Roku Szkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Wójcik w Wilkowyi na Mazowszu z okazji 100-lecia placówki. Podczas uroczystości głos zabrała Agata Duda, która swego czasu nauczała języka niemieckiego.

Praca w tym przypadku to niewystarczające określenie. To powołanie. Praca z dziećmi i młodzieżą jest wyjątkowa, bo możemy kształtować ich charaktery, rozwijać zdolności i towarzyszyć w czasie dojrzewania. To wielka satysfakcja i radość. Kierujcie się zasadą, kto pyta, nie błądzi. Pamiętajcie, że szkoła to nie tylko miejsce, gdzie zdobywacie wiedzę, to także miejsce, gdzie możecie rozwijać swoje talenty. To miejsce, gdzie nawiązujecie znajomości, nawet na całe życie – mówiła Pierwsza Dama.