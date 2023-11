W miniony weekend prezydent Andrzej Duda wraz z żoną Agatą uczestniczyli w uroczystościach kościelnych z okazji 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Miejsce i okazja były bardzo formalne, więc Agata Duda musiała odpowiednio dobrać swoją stylizację. Co miała na sobie Pierwsza Dama?

Stylizacja Agaty Dudy z Częstochowy

Agata Duda wybrała białą marynarkę z delikatnym szarym wzorem w kratki. Do tego dopasowała prostą spódnicę i bluzkę, zakrywającą dekolt. Cała kreacja została stworzona przez ulubioną projektantkę Agaty Dudy - Elę Piorun. Pierwsza Dama do swojej stylizacji dobrała też białe czółenka. Nie da się ukryć, że stylizacja Agaty Dudy była bardzo skromna i formalna, ale stosowna i odpowiednio dobrana do miejsca i okazji.

Agata Duda ostatnio chętnie stawia na biel. Podczas obchodów Święta Wojska Polskiego miała na sobie białą sukienkę w delikatne groszki. Podoba się Wam Agata Duda w bieli? Lubicie jej styl?

Andrzej Duda i Agata Duda na obchodach w Częstochowie

