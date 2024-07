Już 16 sierpnia marka American Eagle Outfitters otwiera swój pierwszy sklep w Polsce, w warszawskim centrum handlowym Arkadia. AEO to marka kierująca swoje produkty do osób młodych, ceniących sobie wygodę, dobrą zabawę oraz indywidualny styl. Dzięki szerokiej gamie oferowanych ubrań (od jeansów, będących flagowym produktem marki, poprzez wszystkie części garderoby po liczne dodatki) każdy może skomponować ubrania American Eagle Outfitters na swój sposób, tworząc niepowtarzalny zestaw.



W sezonie jesień-zima 2012/2013 American Eagle Outfitters wprowadza nową kolekcję Back to School. Kolekcja ta to przede wszystkim komfort i wyrażanie swojej osobowości poprzez strój, czyli wszystko to, na czym najbardziej zależy odbiorcom marki. Materiałem przewodnim kolekcji jest jeans, który został wprowadzony w nowych krojach, kolorach oraz wzorach.



Już nie możemy doczekać się otwarcia!

Reklama