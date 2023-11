1 z 5

Alżbeta Lenska i Rafał Cieszyński mają za sobą najcięższe chwile w życiu. Nie jest tajemnicą, że życie Alżbety było zagrożone - aktorce pękł tętniak, trafiła do szpitala i przeszła bardzo poważną operację. Do końca lekarze nie wiedzieli, czy aktorka przeżyje. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, gwiazda wraca do zdrowia i planuje... drugi ślub ze swoim mężem Rafałem Cieszyńskim. Ceremonia zbliża się wielkimi krokami, więc Lenska zaczęła już rozglądać się za suknią ślubną. Zobaczcie na kolejnych stronach galerii, jakie modele przymierzała!

