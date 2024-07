Adele, Demi Lovato, Lady Gaga i inne światowej sławy gwiazdy zaśpiewały największy świąteczny przebój - "All I Want for Christmas is You" w programie "Carpool Karaoke"! Główną bohaterką była oczywiście sama Mariah Carey, która wykonuje ten utwór w oryginale!

Skąd pomysł? Artystka na pytanie prowadzącego program "Co chciałabyś dostać na święta?" odpowiedziała, że chciałaby, by prowadzący zaśpiewał jej piosenkę "All I Want Christmas is You". Wokalistka oczywiście mu pomogła!

Prowadzący program "Carpool Karaoke" do zaśpiewania tej świątecznej piosenki namówił też innych artystów. W samochodzie Jamesa Cordena pojawiła się między innymi Adele! Poza tym mogliśmy posłuchać też Eltona Johna, Demi Lovato, Lady Gage, Selenę Gomez czy Gwen Stefani. Później całość zmontował w przezabawny filmik!

Czy któraś z gwiazd zaśpiewała to lepiej od Mariah Carey? My nie możemy się zdecydować, bo całość wyszła genialnie! Zobaczcie sami!

Mariah Carey w Carpool Karaoke śpiewa swój hit "All I Want For Christmas is You"

Dołączyła również Selena Gomez!

I Adele, a także inne gwiazdy!