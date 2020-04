Bohdan Gadomski nie żyje. Alicja Węgorzewska żegna dziennikarza muzycznego wyjątkowym utworem

Bohdan Gadomski nie żyje. Ta smutna informacja pojawiła się w mediach społecznościowych,g dzie bliscy poinformowali o śmierci dziennikarza. Publicysta zmarł po długiej walce z chorobą, o której sam informował w 2019 roku:

Wracam do Was ze świata chorych. W ostatnim tygodni byłem w szpitalu kardiologicznym, bo dopadł mnie zawał serca. Do tego zapalenie płuc. Na serce choruję od dawna, teraz choroba się odnowiła. Będzie mi wolno dużo mniej niż dawniej - pisał Bohdan Gadomski.