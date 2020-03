Nie żyje syn Rafała Olbrychskiego. Miał zaledwie 28 lat

Smutna informacja ze świata mediów. Nie żyje ukochany syn Rafała Olbrychskiego, Jakub Olbrychski. Tragiczną informację przekazał drugi syn aktora, Antoni.

Jakub Olbrychski, syn Rafała Olbrychskiego nie żyje

Tragiczną informacją o śmierci brata, podzielił się Antoni Olbrychski za pomocą mediów społecznościowych. Jakub Olbrychski miał tylko 28 lat. Od lat zmagał się ze schizofrenią.

Mój brat, Kuba, nie żyje. - zaczął Antoni

Następnie podzielił się całą historią:

Piszę tutaj, ponieważ mieliśmy dużo wspólnych znajomych, a wolałbym uniknąć w najbliższym czasie dziesiątek pojedynczych pytań. Kuba chorował na schizofrenię, ale skłonienie go do leczenia było bardzo trudne. Mimo to w ciągu kilkunastu ostatnich lat wielokrotnie poddawał się leczeniu. Był w szpitalach na Sobieskiego, w Tworkach, w Drewnicy i w Lublińcu. Ale zawsze prędzej czy później odstawiał leki, wracał do nałogów, a z tym przychodziła psychoza. Podobnie z terapiami - zaczął ich kilkanaście, ale nigdy nie udało się go utrzymać na nich dłużej.

Antoni opowiedział o chorobie brata i przyznał, że nie było łatwe ani dla samego Jakuba, ani dla rodziny:

Pomóc mu było ciężko. Nie cierpiał nadzoru, buntował się, uciekał. Mówił, że jak naprawdę będzie chciał się zabić to i tak go nie upilnujemy. Mimo to staraliśmy się i wiele razy udawało się wyciągnąć go z krytycznych sytuacji. Ale nie tym razem.

Opisał tragiczny dzień, w którym widział brata po raz ostatni:

Teraz po prostu wyszedł bez niczego. W samej koszuli, bez dokumentów. Nie wiadomo czy umarł z wycieńczenia, od mrozu, czy ktoś go zabił.

Antoni zwrócił uwagę, że chorym na schizofrenię jest bardzo ciężko się odnaleźć, chorobie towarzyszą depresje, psychozy, apatie ale do końca wszyscy próbowali pomóc Jakubowi:

Strasznie się męczył na świecie - jak nie psychozy to depresja, apatia, rozkojarzenie. Relacje mieliśmy trudne, ciężko było się dogadać, ale zawsze w końcu udawało się znaleźć jakąś nić porozumienia. Mam nadzieję, że chociaż teraz ten rozgorączkowany umysł uwolnił się od strachu i odpoczywa. Chciałem go nieść, ale sam parę razy połamałem przez to nogi. Starałem się więc pomagać mu na tyle, by samemu zachować zdrowie psychiczne. Może powinienem więcej, nie wiem. Był to wysiłek, obowiązek nie zawsze przyjemny. Ale mimo wszystko moja misja. Część sensu mojego życia. I teraz to życie ma zdecydowanie mniej sensu.

Całej rodzinie składamy wyrazy współczucia.

Syn Rafała Olbrychskiego Jakub, nie żyje. Miał zaledwie 28 lat. Zmagał się ze schizofrenią.

Rafał Olbrychski i jego żona Ewa, doczekali się dwóch synów Jakuba oraz Antoniego.

Co to jest schizofrenia?

Schizofrenia to choroba przewlekła, którą można i należy leczyć. Nazwa ta obejmuje grupę tzw. zaburzeń psychotycznych o określonym, choć różnorodnym początku, przebiegu, objawach i uzależnionych od nich sposobach oraz formach leczenia. Zaburzenia psychotyczne mają w swoim przebiegu epizody, w których zaburzone jest między innymi postrzeganie, myślenie i przeżywanie rzeczywistości, otaczającego świata. Osoba chorująca ma w takich okresach problemy między innymi z krytycznym, zgodnym z rzeczywistością spojrzeniem na siebie, wydarzenia rozgrywające się wokół niej, innych ludzi, rodzinę, bliskich. Dlatego choroba ta wiąże się z różnymi utrudnieniami nie tylko dla pacjenta, ale także dla jego najbliższych. - czytamy na stronie mp.pl (Medycyna praktyczna dla pacjentów)