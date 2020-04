Bohdan Gadomski nie żyje. Słynny dziennikarz zmarł w tajemniczych okolicznościach 

Bardzo smutna informacja obiegła media. Znany dziennikarz muzyczny i publicysta, Bohdan Gadomski nie żyje. Zmarł 7 kwietnia po walce z ciężką chorobą. Informacja o śmierci dziennikarza pojawiła się na jego koncie na Facebooku.

W komentarzach pod postem pojawił się wpis bliskiego współpracownika Bohdana Gadomskiego, Andrzeja Rodona. Mężczyzna twierdzi, że sprawa śmierci dziennikarza jest bardzo podejrzana i bada ją prokuratura.

Zaledwie dwie godziny wcześniej od ukazania się informacji, portal Kulturalni.pl, apelował o pomoc w celu uzyskania kontaktu z dziennikarzem.

Znajomi i przyjaciele redaktora BOHDANA GADOMSKIEGO ‼️‼️‼️ Ktokolwiek widział, ktokolwiek słyszał, ktokolwiek wie ‼️ Nie mamy kontaktu z Bohdanem od półtora miesiąca. Jego komórka jest wyłączona, a telefon domowy nie odpowiada. Prosimy o jakąkolwiek informacje, kontakt i pomoc w ustaleniu, gdzie przebywa Bohdan - czytamy we wpisie portalu Kulturalni.pl

Bohdan Gadomski w 2019 roku poinformował, że zmaga się z chorobą. Dziennikarz miał problemy z sercem.

Wracam do Was ze świata chorych. W ostatnim tygodni byłem w szpitalu kardiologicznym, bo dopadł mnie zawał serca. Do tego zapalenie płuc. Na serce choruję od dawna, teraz choroba się odnowiła. Będzie mi wolno dużo mniej niż dawniej - pisał wówczas Bohdan Gadomski.