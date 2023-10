Ten rok będzie należał do niej! Alicja Szemplińska wygrała specjalne wydanie "Szansy na sukces", dzięki czemu będzie reprezentowała nasz kraj na Eurowizji 2020. Artystka wystąpi tam z hitem "Empires". Co ciekawe, przez cały czas wspierał ją Baron, który za każdym razem pojawiał się na publiczności w programie "Szansa na sukces". Co łączy go z jego podopieczną z "The Voice of Poland"? Alicja Szemplińska zdradziła nam całą prawdę o ich relacji!

Myślicie, że Alicja wygra Eurowizję 2020?

