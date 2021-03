Eurowizja 2021: Rafał Brzozowski reprezentantem Polski? Jest komentarz gwiazdora TVP! 

Rafał Brzozowski skomentował mediane doniesienia dotyczące tegorocznej Eurowizji. Czy wokalista naprawdę będzie reprezentować Polskę w międzynarodowym konkursie muzycznym? Ostatnio portal plotek.pl informował, że najprawdopodoniej to właśnie on już w maju zaśpiewa na Eurowizji. Teraz muzyk skomentował plotki na swój temat! Potwierdził medialne informacje?

Rafał Brzozowski jedzie na Eurowizję?

W 2020 roku przez pandemię koronawirusa organizatorzy odwołali konkurs Eurowizji - wtedy Polskę miała reprezentować Alicja Szemplińska z utworem "Empires". W tym roku TVP ogłosiła, że dokładnie 12 marca w programie "Pytanie na śniadanie" poinformuje, kto został reprezentantem Polski na Eurowizji w tym roku.

Spora cześć fanów miała nadzieję, że utalentowana artystka pojedzie w tym roku do Rotterdamu, jednak teraz wszystko wskazuje na to, że TVP ma zupełnie inny plan... Jak informował ostatnio portal plotek.pl, to już prawie pewne, że naszym reprezentantem na Eurowizji zostanie Rafał Brzozowski.

Rafał Brzozowski był naturalnym kandydatem, ponieważ kiedyś otarł się o zwycięstwo w preselekcjach i o mały włos nie wyleciał do Kijowa, by reprezentować nasz kraj na Eurowizji w 2017 roku. Szefostwo bardzo go lubi i mocno wierzy, że jego talent przekona również świat. W piątek Rafał nagrywał klip promujący piosenkę, z jaką powalczy o zwycięstwo - informuje plotek.pl.

Teraz Rafał Brzozowski skomentował medialne doniesienia! Potwierdził plotki na swój temat?

Rzeczywiście jest tak, że pracowałem ostatnio nad płytą i jedna z piosenek spodobała się jeśli chodzi o występ na Eurowizji. Natomiast to cały czas jest jeszcze spekulacja i to nie są moje decyzje- komentował w programie "Lepsza połowa dnia" w RMF FM.

Jak myślicie, Rafał Brzozowski naprawdę będzie naszym reprezentantem na Eurowizji 2021?

Rafał Brzozowski będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2021?

EastNews

A może Waszym zdaniem to Alicja Szemplińska powinna nas reprezentować?