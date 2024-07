Piękny Aniołek Victoria’s Secret za chwilę po raz drugi zostanie mamą, a w międzyczasie Alessandra Ambrosio zaprojektowała buty. Dołączyła tym samym do zacnego grona designerów współpracujących z brazylijską marką Melissa.

Pachnące gumowe cudeńka projektowali dotychczas Garteth Pugh, Vivienne Westwood, Jean Paul Gaultier i Jason Wu.

Alessandra Ambrosio stworzyła brokatowe szpilki z zaokrąglonymi noskami, które nam się niezmiernie podobają. Są słodkie i dziewczęce, ale mają w sobie odrobinę drapieżności.

Buty z serii Alessandra Ambrosio loves Melissa dostępne będą na razie jedynie we flagowym sklepie marki Melissa w Nowym Jorku, ale już za chwilę trafią do sprzedaży internetowej, a w dalszej kolejności do Polski.

