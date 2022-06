Aleksandra Żebrowska i Michał Żebrowski lada chwila zostaną rodzicami po raz trzeci! Czy doczekają się córeczki? Aleksandra Żebrowska właśnie zdradziła płeć trzeciego dziecka! Zrobiła to w niecodzienny ale jednocześnie bardzo patriotyczny sposób! Myślicie, że wykorzysta, któreś z imion, które wskazała w poście? Koniecznie musicie to zobaczyć. Zobacz także: Na chwilę przed porodem Aleksandra Żebrowska pokazała się w bardzo naturalnej odsłonie. Zdjęcia zrobił jej mąż! Aleksandra Żebrowska zdradziła płeć dziecka. Syn czy córka? Aleksandra Żebrowska postanowiła w niecodzienny sposób nawiązać do nadchodzącej drugiej tury wyborów prezydenckich. Zachęciła internautów do głosowania przy okazji zdradzając płeć swojego trzeciego dziecka! Rafał czy Andrzej? #itsaboy 💙 #idznawybory 💥 - zapytała na Instagramie Do wpisu dołączyła ciążowe zdjęcie w stroju kąpielowym. Trzeba przyznać, że to niecodzienny sposób na obwieszczenie radosnej informacji! Ale sądząc po komentarzach pod postem, pytanie bardzo ożywiło obserwujących ją internautów. Wygląda na to, że rodzina Aleksandry i Michała Żebrowskich powiększy się o kolejnego chłopca. Henryk i Franciszek będą mieli młodszego braciszka. Gratulujemy! Zobacz także: Aleksandra Żebrowska pochwaliła się już bardzo dużym ciążowym brzuszkiem! Zamieściła odważne zdjęcie Aleksandra Żebrowska zachęca do udziału w wyborach. Przy okazji zdradziła płeć dziecka. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony...