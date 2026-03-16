Aleksander Milwiw-Baron przerwał milczenie w dniu rozwodu. „Pierwszy dzień”
Aleksander Milwiw-Baron i Sandra Kubicka są już po rozprawie rozwodowej. Muzyk zabrał głos i opublikował w mediach społecznościowych wymowny komentarz. Co ciekawe, wygląda na to, że humor nie opuszczał artysty. Wspomniał o „reszcie swojego życia”. Wcześniej milczenie przerwała jego była żona.
Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron w poniedziałek, 16 marca po raz kolejny stawili się w sądzie. Tym razem jednak modelka i muzyk doprowadzili rozwód do końca. Gwiazdy oficjalnie rozwiązały swoje małżeństwo. Sandra Kubicka jako pierwsza ogłosiła to w mediach społecznościowych. Późnym wieczorem głos zabrał Aleksander Milwiw-Baron. To koniec burzliwego etapu w ich życiu.
Aleksander Milwiw-Baron zaskoczył w dniu rozwodu. Nie kryje optymizmu
W poniedziałek, 16 marca wieczorem, kilka godzin po ostatniej rozprawie rozwodowej Aleksander Milwiw-Baron opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym wymownie skomentował ostatnie wydarzenia. Co ciekawe, muzyk dał sygnał, że jest pozytywnie nastawiony na rozpoczęcie nowego etapu.
Dziś jest pierwszy dzień reszty mojego życia
W relacji na Instagramie rozwinął swoją myśl. Artysta przekazał, że widzi głębszy sens w tym, co się stało. Dodał, że czuje przede wszystkim spokój.
Kto wie, czemu jestem na galowo, ten wie. Wszystko dzieje się po coś. Czuję w sobie dużo spokoju, akceptacji, szacunku i miłości do wszystkich dookoła
Sandra Kubicka zabrała głos po rozwodzie. Wymowny komentarz
Niedługo po zakończeniu rozprawy rozwodowej Sandra Kubicka zabrała głos. Według doniesień Faktu negocjacje trwały ponad dwie godziny. Nie brakowało też emocji. W pewnym momencie modelka poprosiła ochronę o interwencję. Wreszcie gwiazdy opuściły salę i pozwoliły sobie nawet na gest pojednania.
Wkrótce Sandra Kubicka opublikowała krótki wpis na Instagramie. Modelka wyraziła zadowolenie z faktu, że wreszcie nastał „koniec cyrków” i jasno zasugerowała, że czuje ulgę.
Rozwód Aleksandra Milwiwa-Barona i Sandry Kubickiej budził duże emocje w mediach. Po oświadczeniu muzyka w komentarzach na Instagramie pojawiło się wiele głosów internautów.
„Wszystkiego, co najpiękniejsze na ten nowy etap, wspaniały człowieku”; „Powodzenia!”; „Wszystkiego, co najcudowniejsze na nowej pięknej drodze życia”; „Liczyłam, że się zejdziecie, ale mimo wszystko życzę Wam wszystkiego dobrego”; „Spokoju przede wszystkim i aby Leoś był szczęśliwy”, czytamy w komentarzach.
