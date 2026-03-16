Kolejna rozprawa rozwodowa Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona odbyła się 16 marca w jednym z warszawskich sądów. Od wczesnych godzin porannych w budynku obecni byli zarówno modelka i muzyk, jak i ich prawnicy oraz ochroniarze. Na miejscu pojawiły się również media, które zrelacjonowały, jak przebiegła rozprawa. Wiadomo, jak modelka i muzyk zachowywali się po wyjściu z sali sądowej. Paparazzi wszystko uwiecznili.

Druga rozprawa rozwodowa Sandry Kubickiej i Barona

16 marca 2026 roku obie strony pojawiły się w sądzie na drugiej rozprawie rozwodowej. Baron przyjechał autem z przyciemnionymi szybami i towarzyszył mu ochroniarz. Sandra Kubicka przyjechała nowym autem i weszła do budynku wraz z adwokatem. Według relacji Pudelka, 31-latka już na wejściu wyraziła niezadowolenie z obecności mediów i interweniowała u ochrony, domagając się, by jeden z dziennikarzy opuścił sąd. Na swoich InstaStories potwierdziła później, że tak właśnie się stało, podkreślając, że na miejscu nie było tak wielu przedstawicieli mediów, jak miało to miejsce przy okazji pierwszej rozprawy rozwodowej.

Podczas drugiej rozprawy rozwodowej Kubickiej i Barona zrobiło się nerwowo, a jak donosi serwis Pudelek, po ponad dwóch godzinach negocjacji uczestnicy opuścili salę rozpraw. Paparazzi obecni na miejscu uwiecznili, jak Kubicka i Baron po wyjściu z sali sądowej przytulili się do siebie.

Sandra Kubicka zabrała głos wyjściu z sądu

Tuż po rozprawie Sandra Kubicka, zgodnie z relacją Pudelka, miała zwrócić się do dziennikarzy w słowach:

Już po wszystkim. Jestem wolna.

Nie był to ostatni raz, kiedy Sandra Kubicka zdecydowała się odnieść do drugiej rozprawy rozwodowej z Aleksandrem Milwiw-Baronem. Niedługo po wyjściu z sądu, prosto ze swojego auta, modelka nagrała krótkie Instastories. To właśnie wtedy padły słowa, które mogą sugerować, że jej małżeństwo z Baronem to już przeszłość.

Wracam właśnie do domu. Już po wszystkim. Już koniec cyrków przekazała Kubicka.

Zobaczcie zdjęcia.

Zobacz także:

Kubicka i Baron w przytulenie po rozprawie rozwodowej

Sandra Kubicka po rozprawie

Baron po rozprawie rozwodowej