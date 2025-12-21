Aleksander Baron zapewnia, że wciąż wierzy miłość. "Pomimo lekcji, których doświadczam"
Aleksander Baron podzielił się poruszającym wpisem na Instagramie, w którym wyznał, że to dzięki synowi wciąż wierzy w miłość. Po wyprowadzce Sandry Kubickiej i kolejnych dokumentach rozwodowych, muzyk pokazał, co jest dla niego najważniejsze.
Aleksander Baron, muzyk i członek zespołu Afromental, opublikował na swoim Instagramie poruszający wpis, który poruszył jego fanów. W emocjonalnym poście opowiedział o wyjątkowej więzi z synem, Leonardem, która stała się dla niego najważniejszą wartością i uświadomił mu wiele ważnych rzeczy.
Baron nazwał Leonarda „najważniejszym nauczycielem”, który daje mu wiarę w prawdziwą i bezgraniczną miłość. „Ten szczery uśmiech i oczy wpatrzone we mnie leczą w moim sercu wszystko i nadają sens życia” - napisał. Dodał również, że dzięki ojcostwu nie zastanawia się już, kim jest, bo najważniejsze dla niego to być tatą.
Poruszające zdjęcia Barona z Leonardem Milwiw-Baronem
Emocjonalnemu wpisowi Aleksandra Barona towarzyszyły wymowne fotografie z sesji zdjęciowej, na których widać Barona z synem w białych koszulach. Na zdjęciach widać ogromną bliskość między ojcem a synem i radość, jaką czerpią ze wspólnie spędzonego czasu. Artysta napisał, że każda podróż kończy się dla niego najpiękniej wtedy, gdy wraca do syna i domu.
Ten szczery uśmiech i oczy wpatrzone we mnie leczą w moim sercu wszystko i nadają sens życia. Dzięki Niemu zrozumiałem, że w każdej z podróży w które wyruszam, najwspanialsze są powroty do Niego i do naszego domu.
Muzyk podkreśla też, że już zawsze będzie tatą i do dla niego ma ogromne znaczenie:
Dziękuję Ci za to, że Jesteś SynAlku bo dzięki Tobie wzrastam a moje życie jest kompletne. Nie zastanawiam się już kim jestem. Jestem Twoim Tatą.
Kolejny pozew rozwodowy i wyprowadzka Sandry Kubickiej
Zaledwie niespełna rok po pierwszym pozwie rozwodowym, który ostatecznie został wycofany, pod koniec listopada Sandra Kubicka ponownie złożyła dokumenty rozwodowe. Co więcej, modelka niedawno poinformowała w mediach społecznościowych o wyprowadzce do nowego mieszkania, podkreślając, że była to jej decyzja.
W przeszłości para informowała o planach powiększenia rodziny, jednak Kubicka przeżyła dramatyczną stratę ciąży. Tym razem wydaje się, że decyzja o rozstaniu jest ostateczna i para podzieliła się opieką nad synkiem. W ostatnich dniach to Aleksander Baron nieustannie publikuje zdjęcia z synem i pisze wprost, że spędzają ze soba całe dnie i noce.
Publiczne wyznanie i reakcje znajomych Aleksandra Barona
Wzruszający wpis Barona nie pozostał bez echa. Pod publikacją pojawiło się wiele komentarzy fanów i znanych osób, m.in. Tomasza Torresa czy Cleo.
Wszystkiego Najlepszego dla Was Braciszku!
To najpiękniejsze wyznanie miłości relacji Ojciec Syn jakie kiedykolwiek przeczytałam .. wzruszyłam się totalnie ...
