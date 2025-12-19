Aleksander Baron, muzyk i członek zespołu Afromental, podzielił się w mediach społecznościowych relacją z wyjątkowo trudnej nocy spędzonej ze swoim synem Leonardem. W środę na Instagramie opublikował szczere wideo, w którym zdradził, że jego synek bardzo źle się czuł. Baron nie ukrywa, że jeszcze nie widział Leosia w tak złej formie...

Baron opowiedział o trudnej nocy z Leosiem

Relacje między Baronem a Sandrą Kubicką przechodzą przez burzliwy okres, jednak oboje zapewniają, że chcą być obecnymi i zaangażowanymi rodzicami. Jak wiadomo, w listopadzie do jednego z warszawskich sądów wpłynął pozew o rozwód, co świadczy o ich rozstaniu. Modelka nie ukrywa, że urządza mieszkanie dla siebie i synka.

Pomimo końca związku, zarówno Baron, jak i Kubicka zaznaczają, że dobro dziecka jest dla nich najważniejsze. W ostatnim czasie Aleksander Baron wielokrotnie podkreślał, że spędza z synkiem całe noce i dnie. Być może para zdecydowała się na naprzemienny system opieki. Ostatnia noc nie była jednak łatwa ani dla Barona, ani jego syna, który źle się czuł i praktycznie nie spali całą noc.

Miałem dzisiaj bardzo przygodową nockę z Leosiem. Byliśmy sami i nie widziałem go jeszcze tak źle czującego się, nigdy. Nie przespaliśmy praktycznie dłużej niż godzinę. poinformował Aleksander Baron

Muzyk podkreślił, że po tej trudnej nocy było dużo sprzątania i kiedy synek poczuł się lepiej, pojechali wspólnie do pralni.

Dużo było przygód, dużo było bólu i dużo było sprzątania. Właśnie teraz jedziemy do pralni. If you know, what I mean - dodał muzyk

Baron i jego wymowne słowa do innych ojców

Muzyk skierował również słowa uznania do wszystkich ojców, którzy aktywnie uczestniczą w życiu swoich dzieci. W swojej relacji skierował do nich całe mnóstwo komplementów. W ten sposób Baron nie tylko opowiedział o własnym trudnym doświadczeniu, ale też wyraził wsparcie i solidarność z innymi mężczyznami mierzącymi się z codziennymi wyzwaniami rodzicielstwa.

To jest wideo propsujące wszystkich tatuśków opiekujących się swoimi dziećmi, córeczkami, synkami. Także wiwat dla wszystkich tatusiów. Jesteście dzielne chłopaki! podkreślił Baron

