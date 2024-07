Paparazzi regularnie podglądają gwiazdy, wczoraj na przykład przyłapali Annę Gzyrę w towarzystwie tajemniczego partnera w drodze do Cyrku Zalewskich. Dawno niewidziana aktorka wyraźnie schudła i skróciła włosy, ale to nie jedyne zmiany w jej życiu. Towarzysz Anny to jej... narzeczony.

Jak dowiedziało się AfterParty.pl, gwiazda "M jak miłość" w wakacje zaręczyła się. Jej wybranek ma na imię Jakub i z zawodu jest bankowcem. Zakochani planują w przyszłym roku powiedzieć sakramentalne "tak".

Pasują do siebie?

