Akop Szostak znów znalazł się w centrum rozmów o życiu prywatnym. Odpowiadając na pytania w Q&A, zmierzył się wprost z pogłoskami, że on i Sylwia Szostak mają wracać do siebie. Trener i zawodnik MMA potwierdził, że do spotkań rzeczywiście dochodzi...

Akop Szostak planuje wrócić do byłej żony?

Nie od dziś internauci spekulują na temat tego, czy Akop Szostak i Sylwia Szostak wrócą do siebie. Nie jest tajemnicą, że po ogłoszeniu rozstania próbowali jeszcze ratować swoje małżeństwo. Próba jednak zakończyła się fiaskiem, a niedługo potem Akop związał się z inną kobietą, której nawet się oświadczył! Związek nie przetrwał próby czasu, co z kolei na nowo zrodziło plotki o ewentualnym powrocie ex małżonków.

Przy okazji najnowszej serii pytań i odpowiedzi na Instagramie, trener postanowił otwarcie wypowiedzieć się w tym temacie. Szostak zaznaczył, że rozstanie odbyło się w zgodzie, a to przełożyło się na relację, którą określa jako przyjacielską. Jak się okazało, on i Sylwia rzeczywiście dość często się spotykają. Do spotkań dochodziło nawet, gdy był on związany z niedawną partnerką.

Nie wiem, co piszą na jakichś forach czy innych portalach. Jeśli jednak pytasz mnie, jak jest naprawdę, to... Tak, co jakiś czas się widzimy, zresztą nawet wtedy, gdy byłem wcześniej w związku. Ostatnio też mieliśmy okazję się spotkać. Tak się składa, że nadal mamy pewne zobowiązania, ale jednocześnie potrafimy normalnie ze sobą rozmawiać. Uważam, że to dobrze, gdy ludzie potrafią się dogadać. Nikt nie robi z tego żadnej tajemnicy

Czy to oznacza, że Sylwia i Akop planują wielki powrót? Trener stanowczo podkreślił, że na ten moment nadal pozostaje singlem:

Jestem singlem i to się nie zmienia. Nie wiem więc, kto i do czego niby się szykuje. Jak zawsze wszyscy wiedzą lepiej ode mnie

Akop Szostak rozstał się z narzeczoną

Przypomnijmy, że w 2024 roku Akop Szostak rozstał się z Sylwią Szostak po 10 latach. Niedługo później związał się z Michaliną Zagórską, a relacja szybko nabrała tempa: para zdążyła się zaręczyć i mówiło się o planach ślubnych. Pod koniec lutego Szostak poinformował jednak, że ten związek się zakończył.

To właśnie wtedy ruszyła lawina pytań o to, co dalej, i czy jego droga nie prowadzi z powrotem do byłej żony.

