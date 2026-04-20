Marta Kubacka jest w ciąży. Ukochana żona Dawida Kubackiego przekazała radosną wiadomość w mediach społecznościowych. Na Instagramie pokazała zdjęcie USG i dodała wymowny podpis „2:1 dla dziewczyn…”. Skoczek zostanie ojcem po raz trzeci.

Dawid Kubacki z żoną spodziewają się kolejnego dziecka

W mediach społecznościowych czasem wystarcza jeden kadr, by uruchomić lawinę gratulacji. U Marty Kubackiej zadziałało to dokładnie w ten sposób: fotografia USG i dopisek, który nie zostawiał miejsca na domysły, momentalnie obiegły internet. Żona Dawida Kubackiego napisała wymownie pod rozczulającym kadrem:

2:1 dla dziewczyn… ale w końcu tata nie będzie sam

Nie zostawiła w ten sposób cienia wątpliwości, że niebawem do rodziny dołączy chłopiec! Dawid i Marta Kubaccy mają już dwie córki: Zuzannę, urodzoną w 2020 roku, oraz Maję, która przyszła na świat w 2023 roku. Teraz do tej czwórki ma dołączyć kolejny domownik - syn.

Kubaccy od lat pokazują, że potrafią pilnować granic prywatności, ale jednocześnie dzielą się z obserwatorami tym, co dla nich ważne.

Trudny czas w rodzinie Kubackich

Los znów uśmiecha się do Kubackich po dramatycznych wydarzeniach z 2023 roku, kiedy Marta Kubacka trafiła do szpitala z powodu poważnych problemów kardiologicznych. Wtedy Dawid Kubacki całkowicie skupił się na opiece nad dziećmi, a sprawy rodzinne naturalnie stały się priorytetem.

Po wielu miesiącach walki o zdrowie, Marta Kubacka wróciła do pełni sił, a jak pokazuje jej najnowszy wpis, znów może żyć pełnią życia. Post obwieszczający nowinę momentalnie zalała fala gratulacji.

