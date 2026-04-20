Dawid Kubacki znów zostanie ojcem! Znamy płeć dziecka
Marta Kubacka jest w ciąży. Żona Dawida Kubackiego pokazała na Instagramie zdjęcie USG i zdradziła płeć dziecka! Post w kilka chwil zalała lawina gratulacji. Takiej nowiny fani zupełnie się nie spodziewali.
Marta Kubacka jest w ciąży. Ukochana żona Dawida Kubackiego przekazała radosną wiadomość w mediach społecznościowych. Na Instagramie pokazała zdjęcie USG i dodała wymowny podpis „2:1 dla dziewczyn…”. Skoczek zostanie ojcem po raz trzeci.
Dawid Kubacki z żoną spodziewają się kolejnego dziecka
W mediach społecznościowych czasem wystarcza jeden kadr, by uruchomić lawinę gratulacji. U Marty Kubackiej zadziałało to dokładnie w ten sposób: fotografia USG i dopisek, który nie zostawiał miejsca na domysły, momentalnie obiegły internet. Żona Dawida Kubackiego napisała wymownie pod rozczulającym kadrem:
2:1 dla dziewczyn… ale w końcu tata nie będzie sam
Nie zostawiła w ten sposób cienia wątpliwości, że niebawem do rodziny dołączy chłopiec! Dawid i Marta Kubaccy mają już dwie córki: Zuzannę, urodzoną w 2020 roku, oraz Maję, która przyszła na świat w 2023 roku. Teraz do tej czwórki ma dołączyć kolejny domownik - syn.
Kubaccy od lat pokazują, że potrafią pilnować granic prywatności, ale jednocześnie dzielą się z obserwatorami tym, co dla nich ważne.
Trudny czas w rodzinie Kubackich
Los znów uśmiecha się do Kubackich po dramatycznych wydarzeniach z 2023 roku, kiedy Marta Kubacka trafiła do szpitala z powodu poważnych problemów kardiologicznych. Wtedy Dawid Kubacki całkowicie skupił się na opiece nad dziećmi, a sprawy rodzinne naturalnie stały się priorytetem.
Po wielu miesiącach walki o zdrowie, Marta Kubacka wróciła do pełni sił, a jak pokazuje jej najnowszy wpis, znów może żyć pełnią życia. Post obwieszczający nowinę momentalnie zalała fala gratulacji.
Zobacz także: Były partner Marii Jeleniewskiej zabrał głos. Grozi pozwami
Ola z "Farmy" zabrała głos po ogłoszeniu ciąży. Teraz to ujawniła
