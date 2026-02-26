W poniedziałek 23 lutego okazało się, że związek Akopa Szostaka i jego narzeczonej to już przeszłość. O tym, że para podjęła decyzję o rozstaniu jako pierwsza poinformowała Michalina Zagórska. To właśnie ona ogłosiła również, że jej ślub z Akopem został odwołany. Rozstanie pary natychmiast odbiło się szerokim echem wśród internautów. Sam Akop Szostak dzień później, 24 lutego, zamieścił na swojej oficjalnej stronie internetowej osobisty, emocjonalny wpis, w którym otwarcie potwierdził koniec tej relacji.

Akop Szostak publicznie ogłasza rozstanie z Michaliną

Akop Szostak i Michalina Zagórska oficjalnie się rozstali. Jako pierwsza głos zabrała była narzeczona sportowca, publikując w sieci dramatyczny wpis, w którym ogłosiła, że „ślubu nie będzie”. Niedługo później oficjalne oświadczenie pojawiło się również na profilu Akopa.

Tak, z Michaliną nie jesteśmy już razem. Nie chcę wchodzić w szczegóły ani rozwijać tematu. Zbyt dużo mojego prywatnego życia było już publiczne, a dziś czuję, że potrzebuję zostawić pewne rzeczy tylko dla siebie. Dziękuję za troskę i wszystkie wiadomości. To będzie mój jedyny komentarz w tej sprawie napisał wówczas Akop.

Szczery do bólu wpis Akopa Szostaka po rozstaniu

Dzień po oficjalnym ogłoszeniu rozstania Akop opublikował na swoim blogu wpis, w którym odniósł się do swojego rozstania z narzeczoną. Akop Szostak nie unikał trudnych tematów. Napisał o smutku, poczuciu straty i rozczarowaniu. Podkreślił, że rozstania są bolesne dla obu stron: „Rozstania zawsze są trudne. Dla każdej ze stron. Zawsze mówiłem, że tutaj nie ma wygranych. Każdy coś traci”. Sportowiec ujawnił, że to nie pierwsze trudne doświadczenie w jego życiu osobistym.

Nigdy nie chciałem nikogo krzywdzić. Zawsze pragnąłem spokoju i szczęścia. czytamy na stronie Dieta Akopa.

Akop Szostak wspomina rozwód z byłą żoną

Przed poznaniem Michaliny Zagórskiej Akop Szostak rozstał się ze swoją byłą żoną. W 2025 roku Akop Szostak i Sylwia Szostak oficjalnie zakończyli swoje małżeństwo, co było ogromnym szokiem dla fanów pary. Ku zaskoczeniu internautów, w styczniu 2026 roku, Sylwia Szostak publicznie odniosła się do rozstania z byłym mężem, wyznając, że tego żałuje. Teraz zkolei Akop po rozstaniu z narzeczoną wspomina również rozwód z Sylwią Szostak!

Dwa lata wcześniej przeżyłem dość głośne rozstanie, które w konsekwencji zakończyło się rozwodem. Rok później wszedłem w nową relację, która niestety nie przetrwała roku. Czy to oznacza, że miłość nie jest dla mnie? Czy to ona kłamie? A może to ja oszukuję sam siebie albo innych, mówiąc, że jestem zakochany? napisał na blogu.

(...) Miłość powinna zaczynać się w nas samych, w środku. A ja przez lata wierzyłem, że zaczyna się między dwojgiem ludzi. Ktoś może powiedzieć, że nie potrafię być sam. Ja czasem czuję, że urodziłem się w nieodpowiedniej epoce. Mam wrażenie, że moje miejsce było w innych czasach. dodał sportowiec.

Spodziewaliście się takich słów?

