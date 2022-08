Agnieszka Woźniak-Starak w wymyślnych spodniach i zegarku za 60 tys. złotych. Nowe zdjęcia paparazzi

Agnieszka Woźniak-Starak uwielbia casualowe looki. Jej ostatnia stylizacja to na to kolejny dowód! Prowadząca "Dzień Dobry TVN" , kiedy wychodziła ze studia na przecięciu ulic Hożej i Marszałkowskiej, została przyłapana przez paparazzi, którzy uchwycili doskonale całość jej looku. Woźniak-Starak zdecydowała się na koszulowy szary płaszcz w kratę, ciemne leginsy, klasyczny czarny t-shirt z logo zespołu Radiohead oraz jej ulubione szare botki od Isabel Marant. Całość wyglądała niezwykle stylowo, ale i wygodnie! Właśnie za to najbardziej lubimy styl Agnieszki! Nasza punktacja to zdecydowanie 10 na 10! Zobacz także: Oto najdziwniejsze buty na świecie! Agnieszka Woźniak-Starak z "Dzień Dobry TVN" i tak je założyła Najmodniejszy płaszcz na jesień 2020 Zwróćcie uwagę na płaszcz Agnieszki Woźniak-Starak . Koszulowy oversizowy płaszcz w kratę to jeden z najgorętszych trendów października. Nie dziwi więc nas fakt, dlaczego dziennikarka postawiła właśnie na ten model. Dodajmy, że na bardzo podobny zdecydowała się również Anna Lewandowska. Plecak boho z frędzlami na jesień 2020 Agnieszka Woźniak-Starak na zamszowy plecak Saint Laurent wydała 8 tysięcy złotych. Ten model utrzymany w stylu boho to projekt z 2016 roku. Zwróćcie uwagę na hitowe frędzle, które są niezwykle modne w tym sezonie - przypomnijmy, że torebki z frędzlami były lansowane przez na pokazie na sezon jesień/zima 2020 Bottega Veneta. To znak, że frędzle wracają do łask, z czego bardzo się cieszymy! Jak oceniacie look Agnieszki Woźniak-Starak?