Agnieszka Woźniak-Starak w jesiennej stylizacji. Już teraz możesz wyhaczyć ten look na przecenach 

Agnieszka Woźniak-Starak jest jedną z najlepiej ubranych gwiazd, a już wkrótce częściej będzie zachwycała stylizacjami jako prowadząca "Dzień dobry TVN" . Dziennikarka doskonale zna najnowsze trendy i wybiera z nich te elementy, które pasują do jej stylu. Nie boi się też zaskakiwać nieoczywistymi połączeniami. Tym razem Agnieszka Woźniak-Starak wybrała dosyć kontrowersyjny model spodni, który zdecydowanie nie podoba się mężczyznom. Tylko spójrzcie, jak wypadła gwiazda TVN w tym trudnym modelu jeansów! Oferowane przez Peek & Cloppenburg promocje to świetna okazja, aby sprawić sobie nowe spodnie w atrakcyjnych cenach. Agnieszka Woźniak-Starak w szerokich jeansach i długim płaszczu Koniec lata sprawił, że gwiazdy coraz chętniej sięgają po trendy na jesień 2020. Agnieszka Woźniak-Starak właśnie - po raz kolejny- udowodniła, że dla niej nie ma "trudnych ubrań". Nawet w szerokich jeansach stylizowanych na stare potrafi wyglądać doskonale. Co ciekawe podobne modele spodni znajdziemy jeszcze na wyprzedaży w H&M za 59 zł. To prawdziwe perełki! Na uwagę zasługuje też długi, skórzany, czarny płaszcz. Ubrania ze sztucznej skóry to jeden z głównych hitów na sezon jesień i zimę 2020 i dziennikarka prezentuje, jak je nosić, aby wyglądać stylowo i modnie. Sami zobaczcie, jak prezentowała się Agnieszka Woźniak-Starak w modnych, ale trudnych do stylizacji jeansach! Zobacz także: Spodnie, których nienawidzą mężczyźni. Kinga Rusin wie, jak je nosić, aby wyglądały dobrze! Swój jesienny look Agnieszka Woźniak-Starak uzupełniła beżowo-czarnym koszykiem, beżowymi botkami i okularami ze złotymi ramkami. Trzeba przyznać, że nowa gwiazda "Dzień dobry TVN" wygląda doskonale....