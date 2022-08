Małgorzata Rozenek w ostrym wpisie krytykuje podręcznik do nowego przedmiotu w szkołach - "Historia i teraźniejszość". Treść uderza w dzieci poczęte metodą in vitro.

Małgorzata Rozenek-Majdan zabrała głos w sprawie treści, które znalazły się w podręczniku do nowego przedmiotu w szkołach - "Historia i teraźniejszość" (od września 2022 roku, zamiast "WOSu - "Wiedzy o społeczeństwie", w szkołach ponadpodstawowych). Gwiazdę TVN szczególnie zainteresowały fragmenty o in vitro, które są według niej, poniżające dla wszystkich, którzy skorzystali z tej metody zapłodnienia. Wpis Małgorzaty jest naprawdę ostry!

Małgorzata Rozenek ostro o podręczniku do przedmiotu "Historia i teraźniejszość"

Małgorzata Rozenek-Majdan jest szczęśliwą mamą trzech synów i nigdy nie ukrywała, że wszyscy przyszli na świat dzięki metodzie in vitro. Od lat gwiazda TVN wspiera rozwój i wiedzy medycznej w zakresie leczenia niepłodności, założyła nawet fundację, której celem jest m.in. wyrównywanie dostępu do specjalistycznych usług medycznych i umożliwianie leczenia osobom niezamożnym.

Małgorzatę od zawsze więc mierził poniżający stosunek do rodziców, którzy skorzystali z in vitro czy dzieci, które dzięki tej metodzie są na świecie. Nie mogła więc nie zareagować na treści, które pojawiły się w podręczniku do nowego szkolnego przedmiotu "Historia i teraźniejszość". Znalazły się w nim fragmenty, uderzające w dziesiątki rodzin:

Od września w szkołach ponadpodstawowych w Polsce nauczany będzie nowy przedmiot – historia i teraźniejszość, który zastąpi wiedzę o społeczeństwie (na poziomie podstawowym).Autor podręcznika uderza w nim w dzieci, poczęte w procesie leczenia niepłodności metodą in vitro. Dzieci KOCHANE i długo wyczekiwane przez swoich rodziców. Co się między innymi dzieje, wg autora? Przede wszystkim to, że lansowany obecnie, inkluzywny model rodziny zakłada przywodzenie na świat dzieci w oderwaniu od naturalnego związku kobiety i mężczyzny, najchętniej w laboratorium, a sferę płodności traktuje się obecnie jako obszar produkcji ludzi, czy jak mówi autor wprost „hodowli”. W tekście podręcznika autor stawia także pytania zasadnicze: „Kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju "produkcję"? - pisze Rozenek.

W dalszej części wpisu Małgorzata przedstawia fakty na temat in vitro oraz niepłodności, z którą borykają się pary na całym świecie:

Niepłodność jest chorobą cywilizacyjną, która postępuje. Obecnie wg szacunków Polskiego Towarzystwa Medycyny i Rozrodu boryka się z nią niemalże 1,5 miliona par – prognozy są nieubłagane, w kolejnych latach będzie ich jeszcze więcej. To oznacza, że będzie jeszcze więcej realnych ludzi, potrzebujących leczenia za pomocą różnych metod, w tym często najskuteczniejszej metody – in vitro. Ludzie będą potrzebowali leczenia. In vitro jest skutecznym, przebadanym procesem medycznym. Jeśli człowiek zachoruje na zapalenie płuc, dostaje antybiotyki i w ostateczności udaje się go wyleczyć – czy zadajemy pytanie, kto go będzie teraz, takiego wyleczonego kochał? Najpewniej nie przychodzi nam to do głowy. Dlaczego więc z taką łatwością zadaje się tego typu pytania w przypadku in vitro, które jest jedną z metod leczenia?

Małgorzata nie ukrywa swojego oburzenia w związku z treścią podręcznika i ostro odpowiada autorom:

Treść podręcznika, która ma trafić do polskich szkół krzywdzi, powiedzmy to wprost; KRZYWDZI, SZKALUJE, PONIŻA...dzieci, rodziców, ich rodziny i przyjaciół. Przekłamuje rzeczywistość, podając za fakty coś, co nie ma z faktami nic wspólnego. Ma więc do czynienia więcej z niewyszukaną publicystyką, aniżeli treścią do nauczania historii i teraźniejszości. Nie możemy pozwolić, żeby ta kwestia przeszła bez echa. Więc na pytanie autora „kto będzie kochał te dzieci?” Odpowiadam k**wa, JA! 💁‍♀️

Na wpis Małgosi zareagowała m.in. Anna Mucha:

brawo Małgośka ! - napisała aktorka.

