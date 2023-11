1 z 5

Już niedługo na ekrany TVN trafi program "Ameryka Express". To już kolejna, 3. edycja programu, który wcześniej wszyscy doskonale znali pod nazwą "Azja Express". Tym razem jednak gwiazdy zostały wysłane do Ameryki Południowej, jak sama nazwa wskazuje. Oczywiście wśród nich nie zabrakło Agnieszki Woźniak-Starak w roli prowadzącej, która na konferencji prasowej programu zadała szyku!

Zobacz: Co za szyk! Zobaczcie stylizację Agnieszki Woźniak-Starak z Sopotu! Jej suknia? To polska marka!

Zainspiruj się stylem Agnieszki Woźniak-Starak

Konferencja odbyła się w środę, 22 sierpnia, a Agnieszka Woźniak-Starak bez wątpienia była główną gwiazdą tego wydarzenia. Prowadząca show wiedziała, co zrobić, żeby zwrócić na siebie uwagę i przyciągnąć spojrzenia wszystkich, a to za sprawą stylowego zestawu - asymetrycznej koszuli z wiązaniem i złotych spodni z wysokim stanem. Jej look to hit!

Złoty kolor zawsze powraca w jesienno-zimowym sezonie jako jedna z głównych barw. Z kolei koszula asymetryczna to najgorętszy trend ostatnich miesięcy. Sprawdźcie na kolejnych stronach galerii, gdzie kupicie podobne ubrania. Gwarantujemy - nie wydacie na nie majątku!

Przeczytaj: Tragedia na planie "Ameryka Express"! Woźniak-Starak: "Uczestnicy chcieli zrezygnować"