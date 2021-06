Agnieszka Włodarczyk ostro o efekcie fit-matek: "Normalnie jedzące wyglądają na hipopotamy?"

Maja Bohosiewicz znowu pokazała płaski brzuch! Aktorka niedawno została mamą i jest niezwykle szczęśliwa z tego powodu. Na swoim Instagramie dzieli się poradami i swoimi spostrzeżeniami na temat wychowywania dzieci. Maja Bohosiewicz chce też szybko wrócić do formy po porodzie, dlatego zaczęła trenować. Niedawno pochwaliła się zdjęciem, na którym pokazała, że biega i stara się uzyskać idealną sylwetkę. Kilka dni później zamieściła fotkę swojego brzucha! My możemy tylko pozazdrościć, bo jest naprawdę płaski i mamy wrażenie, że już nie ma potrzeby, by Maja trenowała dalej. Zobacz: Ćwiczenia dla ciężarnych. Jak ćwiczyć w ciąży?​ W dużej mierze to zasługa tego, że niemal do samego rozwiązania Bohosiewicz trenowała i sprawiało jej to ogromną radość. Często widywana była w studiu Ewy Chodakowskiej, a na profilach w mediach społecznościowych zachęcała do bycia fit. Teraz jest podobnie. Oczywiście wiem że ciąża to nie moment na sparingowanie się sama ze sobą, ale aktywność w trakcie przynosi wieeeeele korzyści. Polecam wam płytę do ćwiczeń dla kobiet w ciąży @fitmom_aniadziedzic plus ja. To działa. Serio - napisała na Instagramie. Nie zabrakło też fotki w kusym topie. Brzuch Mai Bohosiewicz nieustannie robi wrażenie! Zobacz: Maja Bohosiewicz zaręczyła się? Aktorka pokazała przepiękny pierścionek!​ Maja Bohosiewicz pokazała płaski brzuch Aktorka zachęca do ćwiczeń w ciąży