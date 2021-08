Zawsze pełna energii, teraz ma jej jeszcze więcej. Jak to możliwe? To po prostu Anna Lewandowska ! Nam gwiazda opowiada o swoim nowym życiu – pracującej mamy dwóch córeczek. Kobieta „petarda” – przychodzi mi do głowy, kiedy myślę, jaka jest Anna Lewandowska (31). Umówiłyśmy się na rozmowę tuż przed jej live’em na Instagramie. Właśnie buja Laurę w wózku, a ja się zastanawiam, czy kiedykolwiek ma czas dla siebie. Zdarza się, że dzieci zabiera ze sobą nawet na spotkania biznesowe. Po chwili rozmowy już wiem, że jest jedną z najbardziej energicznych, pogodnych, bezpośrednich i otwartych osób, jakie znam. I co jest coraz rzadziej spotykane – nie tylko w świetle kamer. Zobacz także: Lewandowscy spędzają wakacje z córkami, te zdjęcia Laury i Klary Was rozczulą Nie było cię w Polsce od pół roku. Okropnie tęskniłam. W czasie pandemii mieliśmy z bliskimi kontakt na Skypie, ale to nie to samo, co rozmowa na żywo. Wszyscy, w tym prababcia, czekali też, żeby zobaczyć Laurę. Bardzo szybko po porodzie wróciłaś do pracy. Nie chciałaś odpocząć, odciąć się? Pandemia w pewien sposób była dla mnie czasem zatrzymania. W marcu, jak wszyscy, musieliśmy z Robertem przeorganizować nasze życie domowe. Klara przestała chodzić do przedszkola, a my pracowaliśmy. Prowadzę firmy w Polsce, więc bardzo często uczestniczyłam w spotkaniach online. Na kilka tygodni „zamknęliśmy się” w naszym domu w Monachium tylko we trójkę. Byłam wtedy jeszcze w ciąży z Laurą i nareszcie miałam rodzinę wyłącznie dla siebie. Rano w ogrodzie piliśmy z mężem kawę, co na co dzień nie zdarza się nam często. Robert mówił: „Jest wspaniale!”. Doceniamy bardzo ten czas tylko dla siebie. Nie potrafisz nie pracować? Zawsze taka byłam, na wszystkie...