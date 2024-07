To już niemal pewne, że wiosną na antenie TVN zobaczymy nową edycję "Tańca z Gwiazdami". Władze stacje potwierdziły, że kultowy program powróci, a w mediach rozpoczęła się licytacja nazwisk, które mamy zobaczyć na parkiecie. Niektóre to już pewniaki do udziału w tanecznym show. Przypomnijmy: Rozenek wygadała się o swoim udziale w "Tańcu z Gwiazdami"

W pierwszej kolejności w programie występują gwiazdy ze stajni TVN-u. Jednym z gorętszych nazwisk jest obecnie Agnieszka Szulim. Zakłada się więc, że udział dziennikarki jest już przesądzony. Pytanie tylko w jakiej roli, bo jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, iż Szulim rywalizuje ze wspomnianą Rozenek nie o miejsce na parkiecie, a rolę prowadzącej. Zobacz: Rozenek czy Szulim - która poprowadzi nowy "Taniec z Gwiazdami"?

W najnowszym wywiadzie dla TVN.pl Agnieszka po raz kolejny zapewniła, że chciałaby poprowadzić program i wolałaby, aby nikt nie zapraszał jej tam w charakterze tańczącej gwiazdy, bo ma raczej problem z występowaniem na scenie.

Cały czas powtarzam, że chętnie bym poprowadziła "Taniec z Gwiazdami", bo boję się, że inaczej zaproponuje mi ktoś, żebym tańczyła i mam z tym jakiś problem (śmiech) Ja raz tańczyłam na scenie podczas jakiejś dużej imprezy publicznie i było to tak stresujące, że nie wiem, czy cokolwiek w życiu bardziej mnie zestresowało. Jak człowiek nie jest tancerzem i musi wyjść i się wyginać przed ludźmi, którzy na to patrzą i sam nie wie, zastanawia się jak to wygląda, a wygląda prawdopodobnie jak ostatnia sierota to mam wątpliwości - wyznała.

My Agnieszkę chyba jednak chętniej widzielibyśmy w roli tancerki. Sprawdziłaby się?

