Agnieszka Szulim i jej narzeczony Piotr Woźniak-Starak to para idealna. Ale ostatnio pojawiła się u nich pewna różnica zdań. Agnieszka bowiem wpadła na pomysł, żeby oboje przygarnęli psa. I jak się okazuje, Piotr nie miałby nic przeciwko pomysłowi Agnieszki, gdyby nie fakt, że mają już razem pięć psów (zobacz, jak wyglądają ich pupile)!

Wszystkie mieszkają z nimi w willi w Konstancinie - mówi "Fleszowi" znajoma pary. - Zwierzęta to jedyny temat, w którym Aga i Piotrek mają różne zdania. Piotr lubi czworonogi, ale Agnieszka pod tym względem nie zna umiaru i chciałaby mieć każdego, którego zobaczy - dodaje.

Agnieszka Szulim i Piotr Woźniak-Starak niedawno się zaręczyli i szósty wspólny pies byłby pięknym przypieczętowaniem ich związku :). Ale wiadomo, że często pada pytanie: czy może nie czas na dziecko. Co Agnieszka Szulim sądzi o tym pomyśle?

