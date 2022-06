Agnieszka Rylik wróciła. To jej pierwszy wpis po śmierci ukochanego partnera 

W poniedziałkowy poranek, media obiegła przykra informacja o śmierci Krzysztofa Pachuckiego z 8. edycji "Rolnik szuka żony". Zaledwie trzy lata po rozstaniu z żoną, zgłosił się do rolniczego show w poszukiwaniu miłości. Właśnie tam poznał Bogusię i to z nią chciał iść przez życie. Sąsiedzi i osoby z otoczenia małżonków przerwały milczenie i zdecydowały się zdradzić plany Krzysztofa. Niedługo przed śmiercią rolnik zdecydował się na rozwód i tej sprawie udał się do księdza. Sprawdźcie szczegóły! "Rolnik szuka żony": Krzysztof chciał unieważnić małżeństwo Krzysztof zgłosił się do 8. edycji "Rolnik szuka żony" z nadzieją na znalezienie miłości. Szybko okazało się, że między nim a Bogusią zaiskrzyło od pierwszego spotkania. Zaledwie po 5 dniach spędzonych wspólnie na gospodarstwie rolnik oświadczył się ukochanej, a w listopadzie ubiegłego roku para była już po ślubie. Nikt nie spodziewał się wiadomości o śmierci Krzysztofa z "Rolnik szuka żony" . W sieci pojawiło się mnóstwo kondolencji od fanów. W mediach społecznościowych produkcja "Rolnik szuka żony" przekazała wyrazy współczucia bliskim Krzysztofa Pachuckiego . Nikt nie wiedział o tajemnicy, którą małżonkowie skrzętnie skrywali. Na jaw wyszło, że rolnik od kilku lat toczył nierówną walkę z depresją, która z dnia na dzień niszczyła go coraz bardziej. Sąsiedzi pary przyznali, że Bogusia i Krzysztof z "Rolnik szuka żony" przechodzili trudne chwile , a w ich życiu "nie było różowo". Teraz okazuje się, że na chwilę przed odebraniem sobie życia, rolnik miał poważne plany i w tym celu udał się do księdza. Okazuje się, że Krzysztof chciał unieważnić małżeństwo z byłą żoną, aby wziąć ślub kościelny z wybranką poznaną w...