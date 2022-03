Nie żyje partner Agnieszki Rylik. Sportsmenka poinformowała o pogrzebie 

Agnieszka Rylik poinformowała, że musi poddać się testom na koronawirusa. Do szpitala została przetransportowana karetką na sygnale. Wszystko zrelacjonowała na Instagramie, narażając się tym na krytykę internautów. Zobacz także: Sara Boruc podejrzewa, że jest chora na koronawirusa! Artur Boruc poddany kwarantannie Agnieszka Rylik z podejrzeniem koronawirusa Ministerstwo Zdrowia oficjalnie potwierdziło już 93 przypadki zarażenia koronawirusem. Dwie osoby niestety zmarły. Premier apeluje o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa oraz higieny. Prosi o pozostanie w domach. Agnieszka Rylik poinformowała, że musi zostać poddana testom przeciwko koronawirusowi. Jej post na Instagramie zaniepokoił fanów: Przecieram szlaki... - napisała Odpowiadając na komentarze zaniepokojonych internautów dodała: Dziękuję Wam za wsparcie i troskę 💗Wrzuciłam post - przecieram szlaki - by pokazać Wam , że nie ma żartów i każdy z nas może być narażony . Mam wskazania do testu i oby był negatywny 🙏#zostańwdomu i dbaj o siebie i najbliższych 💕 Nie wszystkim jednak tak szczegółowa relacja i zdjecia z sanitariuszami, się spodobały: - Muszę przyznać, że gwiazdy nawet w obliczu choroby mają czas na selfie - Masakra robić szopkę na Insta z takiego czegoś? A wy co myślicie o relacji Agnieszki? W dobie koronawirusa, wszyscy jesteśmy równo narażeni na ryzyko zakażenia. Obecność wirusa potwierdzono m. in. u Toma Hanksa i Rity Wilson. Badaniom poddani zostali również król i królowa Hiszpanii. Kwarantanną został objęty Artur Boruc. Zobacz także: Małgorzata Socha pokazuje, jak wytrzymać w domu w okresie koronawirusa! Internauci to pokochali Agnieszka Rylik poddała się testom na koronawirusa. Całą podróż do...